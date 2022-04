Zu schnell auf glatter Straße unterwegs: Unfälle auf der A7

Mancher hat am Wochenende unterschätzt, wie glatt die Autobahnen sind. Bei Vöhringen und Altenstadt gerieten Fahrer ins Schleudern.

Mehrere Unfälle haben sich am Wochenende auf den Autobahnen im Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei Memmingen ereignet. Glücklicherweise blieb es meistens bei Blechschäden. Die Unfallursache war in allen Fällen, dass die Fahrer ihre Geschwindigkeit nicht den winterlichen Straßenverhältnissen angepasst hatten. Gekracht hat es unter anderem auf der A7 im Landkreis Neu-Ulm.

Unfälle auf der A7 bei Vöhringen und Altenstadt

Am Samstagmorgen fuhr dort ein 29-jähriger Schweizer mit seinem Mercedes AMG in Richtung Süden. Kurz nach der Anschlussstelle Vöhringen kam er auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Trotz erheblichen Frontschadens, konnte der Fahrer das Auto noch bis zum nächsten Parkplatz lenken, wo es dann abgeschleppt wurde. Da der Mann keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er vor Ort eine Sicherheitsleistung für das zu erwartende Bußgeld bezahlen. Am Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20 000 Euro.

Bei Altenstadt wollte am frühen Sonntagmorgen ein 21-jähriger BMW-Fahrer einen Mazda überholen, der im dreispurigen Bereich in Richtung Ulm unterwegs war. Auf der mit Schneematsch bedeckten Straße verlor er die Kontrolle über sein Auto. Es krachte in die Mittelschutzplanke, drehte sich mehrfach und schleuderte dabei gegen den Mazda. Dann kam es nach rechts von der Fahrbahn ab. Während der BMW stark beschädigt abgeschleppt werden musste, blieb der Mazda fahrbereit. Der Schaden: rund 10.500 Euro. (AZ)