Vorfahrt missachtet: 8000 Euro Schaden

Eine 19-Jährige nahm einer 60-Jährigen die Vorfahrt und stieß mit ihr zusammen. Die beiden Frauen blieben unverletzt.

In Altenstadt ist es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeibericht bog gegen 17.20 Uhr eine 19-jährige Autofahrerin aus der Unteren Illereicher Straße in die Memminger Straße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines Kastenwagens. Es kam zum Zusammenstoß. Die 19-Jährige und die 60-Jährige blieben unverletzt. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro. (AZ)