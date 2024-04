Vorfreude auf "Heimspiel": Maximilian Jäger stellt neues Album in Altenstadt vor

Musiker Maximilian Jäger stellt bei einem Release-Konzert sein neues Album im Heimatort Altenstadt vor. Es gibt noch Karten für die Veranstaltung am Samstag.

Auf sein "Heimspiel" in Altenstadt freut sich der Singer-Songwriter Maximilian Jäger ganz besonders. Einerseits, weil er viele bekannte Gesichter im Publikum entdecken wird. Andererseits, weil er in der TSV-Halle offiziell sein neues Album "Insel" vorstellen wird. Das Release-Konzert findet am Samstag, 6. April, statt. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Maximilian Jäger ist im Illertal aufgewachsen. Deshalb hat er den Auftritt in seinem Heimatort Altenstadt auch als Finale seiner Deutschlandtournee auserkoren. Es gibt noch Karten für das Konzert. Sie kosten im Vorverkauf 13 Euro und an der Abendkasse 15 Euro. (stz)

