Warum sich ein Niedersachse für einen neuen Straßennamen in Altenstadt einsetzt

Die Hindenburgstraße in Altenstadt behält ihren Namen. Diese Entscheidung hat der Marktrat in seiner jüngsten Sitzung entschieden. Argumente waren unter anderem der organisatorische Aufwand, der Verweis auf früheren Entscheidungen zu möglichen Umbenennungen und die Tatsache, dass der Wunsch nicht aus dem eigenen Ort kam. Hermann Fricke kennt solche Begründungen, er nennt sie „fadenscheinige Aussagen“. „An den Fakten ändert sich ja nichts, an zum Beispiel an den Kriegsverbrechen, die Hindenburg begangen hat.“ Der Rentner aus Hannoversch Münden hat den Antrag eingereicht, über den die Altenstadter Rätegemeinschaft abstimmte. Entscheidungen wie die aus der Marktgemeinde an der Iller hat er schon in anderen Orten in Deutschland erlebt, aus der Fassung bringen lässt Fricke sich davon nicht.

