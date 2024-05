Was Altenstadt zum Vorreiter bei der Straßenbeleuchtung macht

Schon vor Jahren hat der Markt die Technik umgestellt. Das Einsparpotenzial ist nahezu ausgeschöpft, nur zwei "Stromfresser" bleiben.

Der Markt Altenstadt hat bei der Umstellung auf LED-Straßenbeleuchtung und den damit verbundenen Energieeinsparungen eine Vorreiterrolle eingenommen. Dies betonte der LEW-Kommunalbetreuer Stefan Stölzle während der Marktgemeinderatssitzung. Bereits im Jahr 2018 wurden rund 74 Prozent der Straßenleuchten auf LED-Technik umgestellt.

Im Jahr 2017 wurden durch die Straßenbeleuchtung noch rund 314.000 Kilowattstunden Strom verbraucht, dank der Umstellung sank der Stromverbrauch über rund 93.000 Kilowattstunden im Jahr 2019 auf rund 86.000 Kilowattstunden im Jahr 2023.

Energieverbrauch durch Straßenbeleuchtung: LEW sieht kaum Sparpotenzial

Insgesamt gibt es in der Marktgemeinde 1059 Straßenlaternen, 1029 Leuchten sind mittlerweile auf LED-Technik umgestellt. 768 Leuchtstellen verfügen über eine autarke Dimmung. Dadurch kann in der Nacht beziehungsweise im Zeitraum von 21 Uhr abends bis 6 Uhr morgens auf niedrigem Niveau beleuchtet werden. Änderungen bei Dimm-Programmen oder Nachtabsenkung seien nicht zielführend, meinte der Kommunalbetreuer. Die Stromkosten pro Leuchte bezifferte Stefan Stölzle auf 15 bis 20 Euro pro Jahr. Die Nachtabsenkung bringe nur geringe Einsparungen im Bereich von drei bis vier Euro jährlich. Im Gegenzug müsse man jede Leuchte anfahren und neu einstellen, dies sei deutlich teurer.

FWG-Marktrat Albert Merk erkundigte sich nach weiterem Einsparpotenzial. Der Planer meinte, dass es an der Infotafel in der Memminger Straße und in der St.-Nikolaus-Straße in Bergenstetten noch "Stromfesser" gebe. Ansonsten sei der Energieverbrach durch die Straßenbeleuchtung im Markt Altenstadt sehr sparsam.