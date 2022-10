Wegen Bauarbeiten: Autobahnauffahrt in Altenstadt wird nachts gesperrt

Die Autobahnanschlussstelle Altenstadt in Fahrtrichtung Füssen muss wegen Bauarbeiten gesperrt werden. Was auf die Autofahrer zukommt.

Weil die Schutzplanken erneuert werden, ist die Autobahnanschlussstelle Altenstadt in Fahrtrichtung Füssen in der Nacht von Mittwoch, 12., auf Donnerstag, 13. Oktober, teilweise gesperrt.

Die Niederlassung Südbayern der Autobahn GmbH des Bundes rüstet das sogenannte Fahrzeugrückhaltesystem um. Sprich: Im Bereich der Auffahrt werden neue Schutzplanken angebracht. Die Auffahrt an der Anschlussstelle Altenstadt in Fahrtrichtung Füssen wird dafür zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 5.30 Uhr, gesperrt. Die Abfahrt von der A7 bleibt hingegen offen.

Wer in Altenstadt auf die Autobahn in Richtung Süden will, wird im genannten Zeitraum über die Umleitungsstrecke U12 zur Anschlussstelle Dettingen geführt. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. (AZ)