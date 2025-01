Weihnachtshüttenzauber der Awo Altenstadt fördert lokale Jugendprojekte

Der Kids-Club der Arbeiterwohlfahrt Altenstadt hat im gerade zu Ende gegangenen Jahr am örtlichen Baumarkt einen Weihnachtshüttenzauber veranstaltet. Ziel war es dabei auch den Kids-Club weiter zu stärken und zu intensivieren. Unter der Leitung von Erika Adelberger, Mouldi Abidi und Claudia Kränzle haben die Kinder Bratwürste, Currywürste, selbstgemachte Soßen, Crepes und auch Glühwein und Punsch verkauft. „Der Zulauf war sehr gut, wir haben alles verkauft“, betonte der Awo-Ortsvorsitzende Tobias Steidle. Künftig soll es in regelmäßigen Abständen Veranstaltungen und Events für den Nachwuchs der Awo geben. Der Erlös des Weihnachtshüttenzaubers soll daher ausschließlich für Kids-Club-Aktionen verwendet werden. Zum Beispiel eine Fahrt in den Kletterwald, einen Freizeitpark oder auch ein Grillabend im Sommer, sowie auch für Bastelsachen und weitere Bedarfe für die geplanten, monatlichen Kids-Events.

