Altenstadt

12:00 Uhr

Weihnachtsmarkt ist für Altenstadt ein Draufzahlgeschäft

Der Weihnachtsmarkt in Altenstadt (hier ein Foto von 2018) ist beliebt – in den vergangenen Jahren fuhr die Marktgemeinde jedoch damit ein Defizit ein.

Plus In den vergangenen Jahren entstand bei der Veranstaltung ein Defizit von mehreren Tausend Euro. Jetzt will der Marktgemeinderat die Kosten bremsen.

Von Armin Schmid

Märkte und Festlichkeiten machen in Altenstadt zwar Freude – in der Vergangenheit hat die Marktgemeinde allerdings auch finanzielle Defizite hinnehmen und tragen müssen. Der Marktgemeinderat hat sich nun mit dem Thema befasst – und eine Entscheidung für den Weihnachtsmarkt getroffen.

