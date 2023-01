Altenstadt

vor 16 Min.

Weltgeschehnisse haben beim Veteranenverein Illereichen Spuren hinterlassen

Plus Unter dem Eindruck des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71 wurde der Veteranen- und Krieger-Verein Illereichen und Umgebung gegründet. Er besteht noch heute.

Von Zita Schmid Artikel anhören Shape

Man schrieb das Jahr 1872. Die blutigen Geschehnisse des Deutsch-Französischen Krieges (1870/1871) waren noch jung. In diesem Jahr – genau am 21. Juli 1872 – fand die Gründungsversammlung zum Veteranen- und Krieger-Verein Illereichen und Umgebung statt. So hieß der heutige Krieger- und Soldatenverein Illereichen-Altenstadt und Umgebung e. V., der nun sein 150. Gründungsjubiläum feiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen