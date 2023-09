Wieder fliegt Jugendlicher beim Verkauf von gefälschten Kopfhörern auf

Zum zweiten Mal in kurzer Zeit erwischt die Polizei Illertissen einen Jugendlichen, der Billig-Kopfhörer als teure Originalteile gewinnbringend verkaufen will.

Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage hat die Polizei Illertissen einen Jugendlichen festgenommen, der mit gefälschten Kopfhörern gehandelt hat. Den 16-Jährigen erwarten mindestens zwei Strafanzeigen wegen Betruges.

Wie der Polizei Illertissen am Freitagnachmittag bekannt wurde, hatte er über eine Internetplattform hochpreisige Kopfhörer zum Verkauf angeboten, die jedoch in Wirklichkeit Fälschungen waren. Mit der Masche, gefälschte Kopfhörerpaare, welche von einer chinesischen Verkaufsplattform stammen, als Originalware auszugeben und gewinnbringend zu verkaufen, waren erst vor wenigen Tagen in Illertissen ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger aufgeflogen. Vor dem Amtsgericht Neu-Ulm musste sich wegen ähnlicher Delikte eine Frau aus Illertissen verantworten.

Der 16-Jährige in diesem Fall wurde am Freitag gegen 16 Uhr vor dem vereinbarten Verkauf in Altenstadt durch Beamte der Polizei Illertissen festgenommen. Später meldete sich ein zweiter Geschädigter bei der Polizei, der bereits gegen 14 Uhr gefälschte Kopfhörer von dem Jugendlichen erworben hatte und im Nachgang die Fälschung bemerkte. Der 16-Jährige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen den Eltern übergeben. (AZ)