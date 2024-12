Woche für Woche "öffnet" sich eine neue Stele am Gut-Hirten-Weg

Wer die biblische Weihnachtsgeschichte kennt, weiß, da war ein Stern. So groß und hell, dass selbst die Weisen aus dem Morgenland den weiten Weg zu dem kleinen Stall in Bethlehem fanden und dort das Jesuskind. „Der Stern überstrahlt alles. Er macht das Dunkel hell. Er zeigt den Weg. Um den Stern zu sehen, muss ich mich aufrichten und nach oben schauen“, sind Worte auf der ersten Stele. Zusammen mit weiteren Gedanken, einem Gebet und auch einem QR-Code, um sich beim Lesen mit passenden Klängen begleiten zu lassen. Wer den ganzen Text lesen und das Lied hören will, muss den Gut-Hirten-Weg in Altenstadt entlang gehen.

