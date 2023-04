Wohnen und Einkaufen auf dem Obermeier-Gelände: Jetzt kann es losgehen

Plus Der Gemeinderat Altenstadt bringt den Bebauungsplan für das Obermeier-Gelände auf den Weg. Eine Art der Nutzung soll dabei kategorisch ausgeschlossen werden.

Die Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans "Obermeier-Gelände" kommt voran. Während der letzten Sitzung hat der Gemeinderat den Satzungsbeschluss gefasst. Denn es gibt bereits Pläne für das Areal.

An Rand des ehemaligen Obermeier-Geländes beabsichtigt ein Investor den Neubau von zwei Wohnhäusern umzusetzen. Geplant sind zwei dreigeschossige Mehrfamilienhäuser. Auf dem Obermeier-Areal sind in den vergangenen fünf Jahren erhebliche Neugestaltungen vorgenommen worden. Im Mittelpunkt stand dabei der Marktplatz mit Brunnenanlage. Hinzugekommen ist ein Aldi-Markt und weitere Geschäftseinheiten aus dem medizinischen Dienstleistungsbereich.