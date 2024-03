Altenstadt

vor 33 Min.

Zeuge sollte Angeklagtem Schusswaffe für den Mord in Altenstadt besorgen

Plus Der Angeklagte im Prozess um den Doppelmord von Altenstadt bat einen Freund darum, eine Schusswaffe zu besorgen. Warum dieser Angst um Frau und Kind hatte.

Von Wilhelm Schmid

In einer Reihe von kleinen, aber offensichtlich effektiven Schritten arbeitet sich die Erste Große Strafkammer des Landgerichts Memmingen durch die zahl- und umfangreichen Zeugenaussagen im Doppelmord-Prozess Altenstadt. So saß am jüngsten Verhandlungstag ein 37-Jähriger aus dem benachbarten württembergischen Allgäu am Zeugentisch, in dessen Aussage es um den schon bruchstückhaft bekannt gewordenen Wunsch des Hauptangeklagten ging, an eine Schusswaffe zu gelangen.

Eingangs bestätigte der Zeuge den Hinweis des Vorsitzenden Richters Bernhard Lang, dass er nichts aussagen müsse, womit er sich selbst belasten könnte, indem er erwähnte, dass er durchaus auch schon mit der Polizei zu tun gehabt hätte. Dann aber war er nahezu eine Stunde lang überaus redebereit. Er schilderte, dass er den Hauptangeklagten Patrick O. seit vielen Jahren kenne, man sei gut befreundet gewesen und habe viel gemeinsam an Autos geschraubt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen