Zurück zu den Wurzeln: Landgasthof Fischer hat einen neuen Pächter

Dietmar Blechschmidt aus Weiler hat im Hotel Landgasthof Fischer in Altenstadt gelernt. Das ist über dreißig Jahre her. Nun ist er als neuer Pächter in seinen einstigen Ausbildungsbetrieb zurückgekehrt. Damit führt er die traditionsreiche Geschichte des Gasthauses fort.

Diese bald 200-jährige Geschichte macht eine Tafel am Eingangsbereich deutlich. Sie zeigt den Katasterauszug des Hauses mit der alten Hausnummer 64, heute Memminger Straße 35. Über 20 Namen sind dort aufgeführt. Vom einem Herrmann Mayer, der das Haus 1836 baute, bis zum heutigen Eigentümer Harald Stölzle, der es in jüngerer Zeit renovierte und umbaute. Als Dietmar Blechschmidt 1988 seine Ausbildung zum Koch und Restaurantfachmann begann, gehörte Manfred Fischer der Betrieb. Insgesamt sechs Jahre arbeitete Dietmar Blechschmidt hier. Dann wurde sein gelernter Beruf zum Nebenerwerb. Doch die Kochleidenschaft blieb. „Das Kochen hat mich nie losgelassen und ich bin immer auch als Koch unterwegs gewesen“, sagt er. So hat er etwa bei einem der vormaligen Pächter, Uwe Landgraf, im Hotel Landgasthof Fischer als Aushilfskoch gearbeitet.

Dietmar Blechschmidt kehrt als Pächter nach Altenstadt zurück

Nun ist Blechschmidt, der im Osterberger Ortsteil Weiler zudem sein eigenes Gästehaus „Schwalbennest“ betreibt, Pächter vom Hotel Landgasthof Fischer. Er sei als Pächter der „Idealfall“, meint Eigentümer Stölzle, der ihn schon seit seiner Ausbildungszeit kennt. Im Landgasthof Fischer, das in früheren Zeiten „Gasthaus zur Eisenbahn“ hieß, haben heute zusammen mit Biergarten und Saal insgesamt 200 Gäste Platz. Das Hotel gehört mit zum Konzept des Geschäftsbetriebs. Aktuell gibt es in den historischen Mauern zehn Zimmer, alle modern und stilvoll eingerichtet. 13 sollen es zukünftig sein. Laut Stölzle werden auch die Räume der ehemaligen Pächterwohnung zu Gästezimmern, denn der Bedarf an Übernachtungsmöglichkeiten in der Region sei groß. Bei Urlaubsreisenden, etwa auf dem Weg in den Süden, ebenso wie bei Personen, die beruflich unterwegs sind.

Das neue Pachtverhältnis begann bereits Mitte Juni. Öffentliche Werbung wollten sie damals noch nicht machen. „Das Personal musste erst zusammenfinden“, so eine Erklärung. Inzwischen gehören zum Team rund um Dietmar Blechschmidt insgesamt 15 Teilzeit- und Aushilfskräfte. Max Fritz ist als Koch fest angestellt. Auch er kocht nun – fast – dort, wo er den Beruf gelernt hat. Das war ebenfalls in Altenstadt, im ehemaligen Gasthof Sonne. Später war er unter anderem in der Schweiz beruflich unterwegs. Jetzt kommen die Gäste im Landgasthof in den Genuss ihrer Kochkunst. Angeboten wird bayerisch-schwäbische und saisonaler Küche. Verfeinert mit eigener Raffinesse. „Nicht von der Stange“, wie hier betont wird. Auf der Speisekarten finden sich so Kreationen rund um Schnitzel. Braten, Steaks, aber auch selbstgemachte Kartoffeltaschen, Pilzmaultaschen oder auch eine Salatplatte „Mariensteig“. Ein Fitnesssalat, benannt nach dem beliebten, nahen Waldwanderweg. Blechschmidt selbst will sich vorwiegend um den Service, die Gäste und den Kundenkontakt kümmern. Als „Feuerwehrmann“ aber auch überall dort zur Stelle sein, „wo es brennt“ und er gebraucht wird. So wird man ihn in seinem einstigen Ausbildungsplatz sicherlich auch mal in der Küche erleben können.

Öffnungszeiten Das Restaurant im Hotel Landgasthof Fischer hat von Mittwoch bis Sonntag vom 17 bis 22 Uhr geöffnet. Am Sonntag zusätzlich von 11 bis 14 Uhr. Telefonisch erreich unter der neuen Nummer: 08337 900 27 37.