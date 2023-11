Zwei Autos in Altenstadt angefahren: Wer kann Hinweise geben?

In der Friedhofstraße und in der Ringstraße in Altenstadt sind zwei geparkte Autos beschädigt worden. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang.

Im Bereich der Friedhofstraße und in der Ringstraße in Altenstadt sind am Dienstag im Zeitraum zwischen 8 und 13.30 Uhr zwei geparkte Autos angefahren und beschädigt worden. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei von einem Zusammenhang aus. Wie die Polizei mitteilt, könnte es sich bei dem Unfallverursacher um den Fahrer oder die Fahrerin eines roten Lastwagens handeln. Das Fahrzeug hat an den beiden Stellen rangiert. In der Friedhofstraße wurde ein weißer Audi angefahren, der entstandene Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt. In der Ringstraße beschädigte die unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen braunen Skoda. In dem Fall kann der Sachschaden noch nicht beziffert werden. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)