Tell-Schützen küren ihre Könige

Kevin Schiefele konnte seine Königskette behalten, wie im Vorjahr wurde er auch in diesem Jahr mit einem 17,2 Teiler König in der Schützenklasse.

Markus Huber bester Pistolenschütze

Bei den Pistolenschützen wurde Markus Huber mit einem 74,6 Teiler zum König ernannt. Delylah Gasteiger sicherte sich mit einem hervorragenden 6,7 Teiler den Titel der Jungschützenkönigin. In der Disziplin Luftpistole Auflage erreichte Vorstand Richard Demel mit einem 61,9 Teiler den ersten Platz. Vereinsmeister wurden mit dem Luftgewehr Doris Hörmann mit 371 Ringen, mit der Luftpistole Martin Braunmiller mit 358 Ringen und bei LP Auflage Ferdinand Schiefel mit 279 Ringen.

Ehrung auch für die Jahresmeister

Den Titel Jahresmeister tragen in der Schülerklasse Laura Koneberg (149,6 Ringe), in der Jugendklasse Marie Kurfürst (342,6), beim Luftgewehr Doris Hörmann (381,1), bei der Luftpistole Ronja Gmeinder (372,8) und bei der Luftpistole Auflage Josef Koneberg (275,1). Die Blattl-Wanderpokale gingen bei den Jungschützen an Marie Kurfürst (24,1 Teiler), beim Luftgewehr an Franz Sauerwein (39,2), bei der Luftpistole an Markus Huber (58,5) und bei Luftpistole Auflage an Horst Duile (57,0).

