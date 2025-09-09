Polizei erwischt Altkleiderdiebe in Illertissen

Vier Männer im Alter von 20 bis 28 Jahren haben am späten Montagabend insgesamt fünf Säcke aus einem Altkleidercontainer in Illertissen gestohlen. Ein Zeuge meldete den Vorfall bei der Polizei, die die Männer stellte. Das Quartett räumte die Tat ein. Eine zentrale Frage ist offen.

Illertissen: Vier Männer stehlen Altkleider aus Containern – Ermittlungen laufen

Der Zeuge sah, wie die Männer sich an einem Altkleidercontainer in der Friedrich-Ebert-Straße bedienten und Richtung Auer Straße davonliefen. An den Containern konnte die Polizei keine Aufbruchsspuren entdecken. Wie genau die Männer die Säcke aus den Containern herausholen konnten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Männer, von denen zwei keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, stehen unter dem Verdacht des besonders schweren Diebstahls. Die Altkleider wurden zurück in die Container gebracht. (AZ)