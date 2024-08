Illertisser Stadtkapelle sagt ihr Altstadtfest ab

Mit großem Bedauern sahen sich die Verantwortlichen der Stadtkapelle Illertissen bereits am Mittwochvormittag gezwungen, das für kommenden Sonntag geplante traditionelle Altstadtfest abzusagen. Die Wetterprognosen seien schon jetzt zu schlecht und sie stimmten auch aus den verschiedensten Quellen überein. Nicht nur Regen, sondern auch deutlich niedrigere Temperaturen sind vorhergesagt, sodass zu befürchten war, dass selbst bei trockenem Wetter oder nur leichtem Regen mit wenig Publikum zu rechnen gewesen wäre.

Absage des Altstadtfests in Illertissen musste schon am Mittwoch erfolgen

Es ist in der mehr als vierzigjährigen Geschichte des Festes das erste Mal, dass es komplett ausfallen muss. In früheren Jahren, als das Fest noch in der Rosenstraße stattfand, wurde anfangs in die Bischof-Ulrich-Schule ausgewichen. Dann gab es die Möglichkeit, die auch manchmal zum Tragen kam, den Festplatz mit Zeltdächern zu überspannen. Das erwies sich in der nun noch zur Verfügung stehenden Zeit auf dem Schrannenplatz als nicht möglich, ebenso wenig wie ein Ausweichen in das inzwischen großenteils anderweitig belegte ehemalige Feuerwehrhaus.

Martina Schlosser vom dreiköpfigen Vorstandsteam der Stadtkapelle erklärte im Gespräch mit unserer Redaktion, dass die Entscheidung, das Fest abzusagen, schon am Mittwoch getroffen werden musste, weil es galt, den Lieferanten rechtzeitig abzusagen, um große Kosten zu vermeiden.

Für die Stadtkapelle stellt der Ausfall des Festes darüber hinaus eine erhebliche finanzielle Einbuße dar. Aus dem Erlös werden üblicherweise große Teile der Kosten bestritten, die das Jahr hindurch anfallen. Honorare für Dirigenten, Beschaffung und Instandhaltung von Instrumenten und Trachten sowie Noten und Gema-Gebühren erfordern beispielsweise alljährlich einen großen Aufwand.

Das Risiko bei einer kurzfristigen Absage war den Verantwortlichen zu groß

Die Verantwortlichen der Stadtkapelle haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber sie sahen sich nicht in der Lage, das Risiko einzugehen. „Natürlich kann man nachher womöglich sagen, jetzt hätte man das Fest doch abhalten können, aber das Risiko, bei einer kurzfristigen Absage oder gar bei einem Abbruch während des Festes auf den Kosten sitzenzubleiben, war einfach zu groß“, erklärt Birgit Kundela vom Vorstand.

Man habe auch die Möglichkeit in Erwägung gezogen, die Bühne vor das ehemalige Feuerwehrhaus zu stellen und das Publikum dann in der Halle sitzenzulassen, aber bei Gewitter oder kühleren Temperaturen wäre auch das kein Ersatz gewesen. Damit ist die Stadtkapelle in der gleichen Lage wie eine ganze Reihe von Sommerfest-Veranstaltern in dieser Saison, angefangen beim Historischen Kinderfest über das Bürgerfest in Senden hin zu mehreren Pfarr- und Vereinsfesten in der ganzen Region.

Info: Ein Programmpunkt wird dennoch stattfinden: Eine kleine Formation der Stadtkapelle wird den Gottesdienst, der ursprünglich ebenfalls auf dem Schrannenplatz hätte stattfinden sollen, musikalisch umrahmen. Die Messfeier wurde in die katholische Stadtpfarrkirche St. Martin verlegt und beginnt um 10 Uhr.