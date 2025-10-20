TSV Weißenhorn freut sich erneut über Teilnehmerrekord beim Altstadtlauf

Der Lauf geht weiter - und das nicht nur im übertragenen Sinne. „Ob Du gerne läufst, walkst oder einfach nur die mitreißende Atmosphäre genießen möchtest, der Weißenhorner Altstadtlauf hat für jeden etwas zu bieten“, stand zuvor in der Ausschreibung des TSV Weißenhorn. Rund 730 Läuferinnen und Läufer waren dem Aufruf gefolgt und hatten sich angemeldet. Hinzu kommen noch gut 220 Kinder in der Bambini-Altersklasse. Wieder ein neuer Teilnehmerrekord, über den sich TSV-Abteilungsleiter Dominik Riesenegger sowie Vereinschef Jürgen Bischof freuten. „Das prägt die Stadt, wir sind dafür sehr dankbar“, meinte Bischof vor allem über die hohe Beteiligung der Schulen.

„Es kostet aber auch viel Energie, jemanden zu finden, der das dort in die Hand nimmt“, ergänzt Christine Weiß. Sie leitete den Annahmeschalter am Sonntag im Foyer der Stadthalle und hatte dort alle Hände voll zu tun. Insgesamt waren neben ihr am Sonntag noch weitere rund 50 Helferinnen und Helfer im Einsatz.

Bauhof muss Hürden aus dem Weg räumen

Bevor die ersten Kinder auf die Strecken geschickt wurden, mussten allerdings vom Weißenhorner Bauhof einige Hürden aus dem Weg geräumt werden. Zum ersten Mal mussten Zufahrtssperren aufgestellt werden, dabei wurden die tonnenschweren Legosteine aus Beton zunächst falsch angeordnet und wären so für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Hindernissen geworden. „Die Stadt hat das erträglich gelöst“, lautete das Fazit von Weiß und Bischof, die der Kommune dankten.

Die Fotos vom Altstadtlauf 2025 durch Weißenhorn Icon Galerie 37 Bilder Läuferinnen und Läufer aus der Region waren am Sonntag in Weißenhorn auf dem Rundkurs durch die Altstadt unterwegs. Die Sport-Veranstaltung fand zum 31. Mal statt. Das sind unsere Bilder.

Eine besondere Herausforderung stellte zudem die Belegung der Stadthalle dar, hier kam es beinahe zu einer Überschneidung mit einer Veranstaltung am Samstagabend. Weil dazu ebenfalls das Foyer der Stadthalle benötigt wurde, konnten die TSV-Verantwortlichen ihre Vorbereitungen erst am Sonntagvormittag treffen. „Wir haben uns das Musical aber auch angeschaut“, meinten Christine Weiß und Jürgen Bischof schmunzelnd. Beide äußerten sich zufrieden über die tolle und familiäre Stimmung während ihrer Veranstaltung, die mittlerweile einen festen Platz im Terminkalender hat und für die nächsten Jahre bereits gesichert ist. „Immer der dritte Sonntag im Oktober“, erklären sie.

Alina Reh und Tom Jäger gewinnen auf der 8,4 Kilometer langen Strecke

Im fünfstufigen Hauptlauf waren neben der erfolgreichen Langstreckenläuferin Alina Reh (SSV Ulm 1846) noch 370 weitere Athletinnen und Athleten an den Start gegangen. Während es für die meisten von ihnen weniger um persönliche Bestleistungen, als vielmehr um den Spaß ging, absolvierte Reh die 8,4 Kilometer lange Strecke bei besten äußeren Bedingungen erwartungsgemäß als Schnellste. Bei den Männern hatte Tom Jäger (SSV Ulm 1846) die Nase vorn. Alle Ergebnisse unter https://my.raceresult.com/347598/results