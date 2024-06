Schon wieder Landsberg: Nächstes Spitzenspiel für die Neu-Ulm Spartans

Die American Footballer des TSV Neu-Ulm freuen sich auf das Regionalliga-Topspiel gegen Landsberg X-Press. Es ist das zweite Duell binnen einer Woche.

Im vergangenen Jahr standen die American Footballer des TSV Neu-Ulm lange Zeit als Aufsteiger überraschend an der Tabellenspitze. Drei Spieltage vor Saisonende mussten sie sich dann aber dem damals favorisierten Landsberg X-Press geschlagen geben. In der aktuellen Saison sieht alles anders aus: Zwar sind die Spartans aktuell Dritter in der Tabelle der Regionalliga Süd, mit nur einer Niederlage aber eng auf den Fersen der Nürnberg Rams und Franken Knights. Und das unter anderem durch einen 20:6-Sieg am vergangenen Wochenende beim Meister Landsberg.

Unter diesen Aspekten verspricht das Heimspiel in Neu-Ulm am Samstag (16 Uhr) ein sportlicher Leckerbissen zu werden. Während das Hinspiel sehr vom Regen geprägt war und der Ball fast nur am Boden bewegt werden konnte, soll diese Woche das Ei auch wieder fliegen. Spartans-Cheftrainer Daniel Koch sagt: „In Landsberg war unser Laufspiel kaum zu stoppen. Unsere Offense Line hat hervorragend geblockt, alle drei Running Backs sowie unser Quarterback Hunter Sturgeon hatten starke Läufe. Damit können wir die Uhr kontrollieren und gegnerische Teams mürbe machen. Dieses Mal wird aber ein wichtiger Faktor sein, dass wir auch unser Passspiel weiter ausbauen.“

Auf diesen Spieler von Landsberg X-Press müssen die Neu-Ulm Spartans aufpassen

Landsberg ist vor allem im Lauf gefährlich. Running Back Dwayne Milton war in der Saison 2023 noch im Team der Fursty Razorbacks und avancierte dort zum besten Ballträger der 2. Bundesliga – mit 190 Yards pro Spiel und 23 Touchdowns in der Saison. Er wurde im ersten Duell aber über weite Strecken kontrolliert. Koch dazu: „Unsere Defensive hat im Hinspiel wenig Zählbares zugelassen. In der Video-Analyse haben wir dennoch vieles gefunden, was wir noch abstellen können und werden.“ Bisher gelang es in vier Spielen nur dem Tabellenführer Franken Knights, mehr als sieben Punkte gegen die Spartans-Defensive zu erzielen.

Anton Schoger und Max Walser sind wieder dabei

Und in dieser bisher einzigen Niederlage in Rothenburg hatten zwei Spieler gefehlt, die nun dem Team wieder helfen können: Anton Schoger und Max Walser. Sie hatten die beide den Sprung geschafft in den erweiterten Kader der Munich Ravens und Stuttgart Surge aus der höchsten europäischen Football-Liga ELF. Beide entschieden sich aber für den Verbleib in Neu-Ulm. „Da müssten die Football-Fans doch zu uns strömen“, meint Koch. (AZ)