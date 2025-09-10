Icon Menü
Ampel ausgefallen: 39-Jähriger verursacht Unfall an Illertisser Kreuzung

Illertissen

Weil eine Ampel ausgefallen ist, war der Verkehr an einer Illertisser Kreuzung am Dienstagmorgen unübersichtlich und es kam zu einem Unfall.
    Beide Autos mussten nach einem Unfall in Illertissen abgeschleppt werden.
    Beide Autos mussten nach einem Unfall in Illertissen abgeschleppt werden. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Wegen einer ausgefallenen Ampel hat ein 39-jähriger Autofahrer in Illertissen einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 39-Jährige am Dienstagmorgen auf der Siemensstraße in Richtung Nordtangente. An der Kreuzung mit der Ulmer Straße war die Ampel wohl wegen eines technischen Defekts ausgefallen, weshalb sich die Verkehrssituation im Berufsverkehr unübersichtlich gestaltete.

    Beim Unfall in Illertissen entstand ein Schaden von knapp 8000 Euro

    Als er die Kreuzung überquerte, missachtete der Autofahrer die Vorfahrt eines anderen Autos und stieß mit ihm zusammen. Dessen 63-jährige Fahrerin verletzte sich dabei leicht und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 8000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen den Unfallverursacher leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (AZ)

