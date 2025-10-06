Schulhausanbau für Ganztagskinder rückt einen Schritt näher

Der Kellmünzer Marktgemeinderat hat während der jüngsten Sitzung einen Bauantrag für einen Schulhausanbau auf den Weg gebracht. Notwendig wird er für die künftige Ganztagsbetreuung. Bürgermeister Michael Obst sagte, dass man mit dem geplanten Neubau eine hochwertige Mittagsbetreuung einrichten wird, die allen gesetzlichen Vorgaben entspreche und zugleich die bestehende Infrastruktur der Grundschule sinnvoll einbinde. Dadurch entstehe ein wirtschaftliches, preiswertes und pädagogisch überzeugendes Gesamtkonzept, findet Obst.

