Anbau für die Ganztagsbetreuung an der Grundschule Kellmünz ist auf dem Weg zur Realisierung.

Kellmünz

Schulhausanbau für Ganztagskinder rückt einen Schritt näher

Ab 2027 sollen Kinder in Kellmünz in einem neuen Teil der Grundschule essen, spielen und lernen können.
Von Armin Schmid
    •
    •
    •
    Ein Anbau im nördlichen Bereich der Kellmünzer Grundschule soll künftig die Räumlichkeiten für die verpflichtende Ganztagsbetreuung beherbergen.
    Ein Anbau im nördlichen Bereich der Kellmünzer Grundschule soll künftig die Räumlichkeiten für die verpflichtende Ganztagsbetreuung beherbergen. Foto: Armin Schmid

    Der Kellmünzer Marktgemeinderat hat während der jüngsten Sitzung einen Bauantrag für einen Schulhausanbau auf den Weg gebracht. Notwendig wird er für die künftige Ganztagsbetreuung. Bürgermeister Michael Obst sagte, dass man mit dem geplanten Neubau eine hochwertige Mittagsbetreuung einrichten wird, die allen gesetzlichen Vorgaben entspreche und zugleich die bestehende Infrastruktur der Grundschule sinnvoll einbinde. Dadurch entstehe ein wirtschaftliches, preiswertes und pädagogisch überzeugendes Gesamtkonzept, findet Obst.

