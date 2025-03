Angriff auf Feuerwehrmann bleibt ohne Folgen – Kommandant ist sprachlos

Es ist der frühe Nachmittag des 7. Mai 2023: An einer Kreuzung der Straße „Auf der Spöck“ in Illertissen behält ein Feuerwehrmann die Laufstrecke des Run Bike Rock-Events und die Absperrung im Auge. Da nähert sich ein Auto. Der Mann in Uniform will es anhalten. Doch das Fahrzeug rast über die Straße und rollt dann - weil eine Baustelle im Weg war - über den Gehweg. Der Feuerwehrmann stellt sich vor das Auto. 15 Meter, schätzt er, treibt der wütende Fahrer ihn mit der Stoßstange vor sich her. Erst als der Mann in Uniform droht, die Polizei zu holen, steigt der Fahrer aus und verschwindet. Zurück lässt er die Beifahrerin, seine Mutter.

