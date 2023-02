Illertissen/Osterberg

18:00 Uhr

Angst vor Sprengungen: Raiffeisenbank Schwaben Mitte schließt SB-Stellen

Plus In fünf Orten baut die Raiffeisenbank Schwaben Mitte Geldautomaten ab, weil sie massiv in die Sicherheit investieren müsste. Was machen andere Geldinstitute?

Von , Armin Schmid Jens Noll , Armin Schmid

Es ist erst eine Woche her, dass das Bayerische Landeskriminalamt einen bemerkenswerten Erfolg im Kampf gegen Geldautomaten-Sprenger vermeldet hat. Bei einer großen Razzia in den Niederlanden ist eine Bande festgenommen worden, die seit einem Fall im Herbst 2021 in Heimertingen im Unterallgäu für mehr als 50 Sprengungen in Süddeutschland verantwortlich sein soll. Trotzdem ist bei den Banken weiterhin die Angst groß, Opfer solcher aufsehenerregender Taten zu werden. Die Raiffeisenbank Schwaben Mitte schränkt nun ihren Service ein: Sie baut gleich in mehreren Orten Automaten ab.

