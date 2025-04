Anita Pierer aus Bellenberg ist treue Rätselraterin – und hat nun erstmals 1000 Euro gewonnen

Ausgerechnet dieses Mal war Anita Pierer aus Bellenberg mit ihrem Anruf bei der Illertisser Zeitung knapp dran – doch sie wollte unbedingt am Dialekträtsel teilnehmen. Ihr Dranbleiben hat sich gelohnt: Die glückliche Gewinnerin kann es kaum fassen, kurz darauf 1000 Euro in den Händen zu halten.

Die 63-Jährige ist noch ganz außer Atem beim Entgegennehmen der Summe. Nicht einmal eine Stunde davor hatte sie – eine Viertelstunde vor Einsendeschluss um 15 Uhr – die Lösung des Dialekträtsels am Telefon durchgegeben. Eine halbe Stunde später war sie wieder am Apparat: Direkt aus der Augsburger Redaktion erhielt sie die Nachricht, mit dem Wort Pilz für „Schwammerl“ gewonnen zu haben. Nochmals eine Viertelstunde später steht sie mit 1000 Euro in ihrem Garten, um sich als glückliche Gewinnerin für unsere Redaktion fotografieren zu lassen.

Mit ihrem Gewinn beim Dialekträtsel möchte sich Pierer eine Reise finanzieren

Ein immer größerer Glückspilz quasi im Viertelstundentakt zu werden, das hat Anita Pierer bisher noch nicht erlebt und strahlt übers ganze Gesicht. Sie habe Spaß daran, alle angebotenen Rätselformen mitzumachen. Bei anderen Gewinnspielen ist sie vorsichtig: „Mit der Nachricht wird auch viel Kleingedrucktes mitgeschickt, dem ich gar nicht zustimmen will“, erklärt sie.

Mit 1000 Euro lässt sich etwas anfangen, sagt Pierer, die aktuell Hausfrau ist und davor behinderte Schulkinder beförderte. Die geplante Reise mit ihrem Mann ins schöne Lübeck erhält nun einen kräftigen Finanzzuschuss, den sie gut gebrauchen können. Vielleicht nehmen sie ihre E-Bikes mit und ganz sicher wollen sie die Stadt, Leute und Kultur kennenlernen. Auf jeden Fall will sie von der Summe auch etwas für ihre beiden Kinder abzweigen. Und Gerichte mit „Schwammerl“, „die in Schwaben von vornherein Pilze heißen“, werde sie in Zukunft besonders genießen, sagt sie.

Beim Dialekträtsel mitmachen: So funktioniert‘s

