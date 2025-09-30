Anlagebetrug in Illertissen: 47-Jähriger verliert sechsstelligen Betrag

Ein 47-Jähriger aus Illertissen ist Opfer eines Anlagebetrugs geworden. Der Mann verlor dabei einen knapp sechsstelligen Eurobetrag. Wie die Polizei mitteilt, erstattete er am Montag eine Anzeige bei der Polizei Illertissen und erklärte, dass er im Juni 2025 über eine Social-Media-Plattform auf eine Geldanlage in Kryptowährung aufmerksam geworden sei. In der Folge ließ sich der Mann von einem angeblichen Berater anrufen. Der 47-Jährige verfügte nicht über die geforderte Investitionssumme, so dass er mehrere Kredite bei einer Bank, bei Bekannten und seinem Arbeitgeber aufnahm.

Angeblich hatte sich das Invest in nur knapp drei Monaten vervierfacht

In den Folgewochen wurde dem Mann laut Polizei eine rasante Geldmehrung vorgegaukelt, angeblich habe sich das Investment in nur knapp drei Monaten vervierfacht. Eines Tages zeigte der Kontostand jedoch null Euro an, woraufhin dem 47-Jährigen erstmals bewusst wurde, dass er Opfer einer Betrugsmasche geworden war. Nach derzeitigem Stand kann das investierte Geld nicht mehr zurückgeholt werden. (AZ)