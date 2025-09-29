Icon Menü
Anna wurde Opfer sexueller Gewalt: Wie eine Traumapatientin die dunklen Bilder aus ihrem Kopf vertreibt

Illertissen

Opfer sexueller Gewalt: Wie eine Traumapatientin die dunklen Bilder aus ihrem Kopf vertreibt

Anna wurde Opfer sexueller Gewalt, Erinnerungen quälen sie. Der Sozialpsychiatrische Dienst im Kreis Neu-Ulm hilft, die Kontrolle über ihr Leben zurückzuholen.
Von Sebastian Mayr
    Was ist eine echte Bedrohung, was eine belastende Erinnerung im Kopf? Dieser Unterschied ist ein wichtiger Schritt für Traumapatientinnen, die Kontrolle über ihr Leben zurückzugewinnen.
    Was ist eine echte Bedrohung, was eine belastende Erinnerung im Kopf? Dieser Unterschied ist ein wichtiger Schritt für Traumapatientinnen, die Kontrolle über ihr Leben zurückzugewinnen. Foto: Angelika Warmuth, dpa (Symbolbild)

    Manchmal kehrt die Erinnerung unwillkürlich zurück. Anna erlebt wieder, was ihr angetan wurde. Wie sie zum Opfer sexueller Gewalt wurde. Flashback nennen Fachleute das. Jetzt lernt Anna, den Unterschied zwischen echten Bedrohungen und belastenden Erinnerungen zu erkennen. Das Trennen dieser inneren Bilder hilft ihr, besser damit umzugehen. Es ist ein Teil der Arbeit, mit der der Sozialpsychiatrische Dienst Traumapatienten unterstützt. Die junge Frau soll die Kontrolle über ihr Leben zurückgewinnen und eigenständig Wege zu finden, sich in schwierigen Momenten zu helfen.

