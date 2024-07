Aquaplaning-Unfall auf der A7: BMW überschlägt sich

Aquaplaning bei Starkregen ist nach Einschätzung der Polizei die Ursache für einen Unfall gewesen, der sich am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr auf der Autobahn A7 in Fahrtrichtung Süden auf Höhe Tiefenbach ereignet hat. Ein 60-jähriger Fahrer hatte offensichtlich im plötzlich einsetzenden Regenschauer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Es kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchpflügte die Böschung etwa 20 Meter weit, drehte sich dann rechtwinklig zur Fahrbahn und blieb nach mehrmaligem Überschlag in der Böschung stecken.

Unfall auf A7 bei Illertissen: Fahrer hat Glück im Unglück

Die Feuerwehr Weißenhorn, der Rettungsdienst und die Autobahnpolizei wurden alarmiert und trafen auch schnell ein. Der Fahrer wurde nach ambulanter Untersuchung durch den Notarzt entlassen - laut Polizei „wie durch ein Wunder unverletzt“. Die Feuerwehr Weißenhorn sicherte die Unfallstelle ab und leitete den Verkehr einspurig links daran vorbei. Davor hatten die Verkehrsteilnehmer eine mustergültige Rettungsgasse gebildet. Durch das langsame Einfädeln nach links entwickelte sich ein kurzer Stau, der aber kaum 100 Meter weit zurückreichte.

Nach dem Abschleppen des Fahrzeugs und der Beseitigung der Unfallspuren konnte die gesamte Fahrbahn nach etwa einer Stunde wieder freigegeben werden. Die Höhe des Totalschadens an dem BMW konnte am Abend von der Polizei noch nicht eingeschätzt werden.

Ebenfalls Probleme mit Aquaplaning hatte ein 61-Jähriger, der mit seinem Auto gegen 21 Uhr auf der A7 in Richtung Füssen unterwegs war. Er geriet laut Polizei zwischen den Anschlussstellen Illertissen und Altenstadt auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelschutzplanke.

Beide Unfälle sind laut Polizei auf nicht angepasste Geschwindigkeit bei schlechten Witterungsverhältnissen zurückzuführen. Gegen die Unfallverursacher leitete sie Bußgeldverfahren ein. (mit stz)