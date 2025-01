Trotz Jobkrise: Warum das Unterallgäu auf dem Arbeitsmarkt so gut dasteht

Beinahe täglich gibt es neue Hiobsbotschaften aus der deutschen Wirtschaft. Insolvenzen, Unternehmensschließungen, die Abwanderung von Firmen ins Ausland und der Abbau von Arbeitsplätzen sind mittlerweile keine Seltenheit mehr. Ein Lichtblick scheint da die Wirtschaft im Unterallgäu zu sein, zumindest mit Blick auf die Beschäftigtenzahlen. Denn Ende Dezember wies der Landkreis mit 2,3 Prozent bundesweit die niedrigste Arbeitslosenquote auf. Doch was macht das Unterallgäu trotz Jobkrise in Deutschland aktuell so stark? Und wie groß ist die Gefahr, dass die schwierige konjunkturelle Entwicklung auch die Region erfasst und die Arbeitslosigkeit im Landkreis deutlich steigen lässt? Wir haben bei verschiedenen Stellen nachgefragt.

Johannes Schlecker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Unterallgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Arbeitslosenquote Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis