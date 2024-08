Mann bei Arbeitsunfall in Altenstadt lebensgefährlich verletzt

Ein folgenschwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Samstagmorgen kurz vor sieben Uhr in einem Kunststoff verarbeitenden Betrieb auf dem Gelände der ehemaligen Firma Winkle in Altenstadt (Kreis Neu-Ulm). Wie von der Polizei und der Feuerwehr berichtet wird, waren zwei Arbeitskräfte mit Reparaturen an einem Gabelstapler beschäftigt. Dazu waren die beiden Gabeln auf große Höhe ausgefahren worden. Als ein 30-jähriger Arbeiter an einer Verschraubung der Hydraulik ein Ersatzteil tauschen wollte, löste sich wohl der Hydraulikschlauch. Durch den plötzlichen Druckverlust fielen die Staplergabeln herab, wobei der Mann von einer der Gabeln am Kopf getroffen wurde. Er erlitt dadurch lebensgefährliche Verletzungen.

Schwere Verletzungen bei Arbeitsunfall: Hubschrauber bingt Mann ins Krankenhaus

Notarzt und Rettungsdienst forderten den Rettungshubschrauber an. Für diesen bereitete die Feuerwehr Altenstadt auf dem Werksgelände einen provisorischen Landeplatz vor, den der Pilot nach einer Übersichtsrunde aber nicht ansteuerte, weil er nicht sicher war, ob durch den „Downwash“-Abwind der Rotoren eventuell Teile aufgewirbelt werden könnten. Deshalb steuerte er den als Alternative vorgeschlagenen Sportplatz in rund 300 Metern Entfernung an und setzte seine Maschine auf das Spielfeld.

Von dort wurden der Hubschrauber-Notarzt und sein Assistent durch die Feuerwehr abgeholt und zum Werksgelände gebracht, wo der Patient inzwischen im Rettungswagen behandelt wurde. Nachdem sich herausstellte, dass der Mann transportfähig war, wurde er in Begleitung von Feuerwehr und Rettungsdienst auf den Sportplatz gebracht, in den Hubschrauber verladen und ins Ulmer Bundeswehrkrankenhaus eingeliefert.

Ursache für Unfall in Altenstadt? Polizei ermittelt weiter

Wie die Polizei-Einsatzzentrale des Präsidiums Schwaben Süd/West in Kempten am Samstagmittag mitteilte, sei der 30-Jährige nach wie vor in sehr kritischem Zustand, was von der Polizei mit der Formulierung „mit Ableben ist zu rechnen“ beschrieben wurde. An der Unfallstelle nahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) die Untersuchungen zur Unfallursache auf, die über Samstagmittag hinaus andauerten. Sollte sich in diesem Zusammenhang etwas Neues herausstellen, was für die Öffentlichkeit relevant ist, wird die Polizei eine neue Meldung herausgeben. (wis)