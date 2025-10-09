In der Weihnachtszeit kehrt Lea Toran Jenner nach Deutschland zurück

Die vergangenen Monate hat Lea Toran Jenner größtenteils in Paris verbracht. Das Engagement im weltberühmten Varieté Moulin Rouge im Pariser Stadtviertel Montmartre war für die Ulmerin ein Höhepunkt in ihrer Karriere. Fast täglich hat sie dort ihre Show auf dem Cyr-Rad präsentiert, einem 15 Kilo schweren Metallrad. Jenner ist inzwischen ein gefragter Star in der Szene, hatte Anfang des Jahres bereits beim renommierten Zirkusfestival in Monte Carlo, das unter der Schirmherrschaft des Fürstenhauses von Monaco steht, mit ihrem Bühnenpartner Francis Perreault einen Sonderpreis bekommen. Auch als Gast-Artistin in der Operette „Die Zirkusprinzessin“ in Neustrelitz/Mecklenburg-Vorpommern und beim Circus-Theater Roncalli in Wien trat sie zuletzt auf. Jetzt freut sich Jenner auf eine Rückkehr in den Südwesten Deutschlands, ihre Heimat.

Über die Weihnachtszeit ist die Ulmerin, die im Februar 2025 von den Leserinnen und Lesern unserer Zeitung zum „Sportstar des Monats“ gewählt worden war, mit Perreault als Duo Unity vom 17. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026 Teil des festlichen Programms im Mannheimer Weihnachtscircus. „Deutschland zählt für Artisten der ganzen Welt zu den besten Engagements in der Weihnachtszeit. Die festliche Stimmung, die Nähe zum Publikum und die herzliche Atmosphäre bedeuten mir unglaublich viel. Umso mehr freue ich mich, dass der Mannheimer Weihnachtscircus auf Tiernummern verzichtet – das ist für mich ein klares Zeichen für moderne Zirkuskunst“, erklärt die 33-Jährige.

Als „Zirkuslea“ erreicht sie in den sozialen Medien rund eine Million Menschen

In der Vergangenheit war die Artistin, die gar nicht aus einer Zirkus-Familie stammt, sondern die Tochter eines Akademiker-Ehepaars ist, nur selten in Deutschland zu sehen. Umso größer ist die Bedeutung ihres aktuellen Engagements: Auswertungen von Veranstaltungs-Kooperationen belegen, dass Fans bisher mehrere Kilometer gereist sind, nur um ihre preisgekrönte Darbietungen live zu erleben. Ihre Fans hält sie darüber immer auf dem Laufenden. Unter ihrem Social-Media-Namen „Zirkuslea“ erreicht sie mit ihren Vlogs monatlich rund eine Million Menschen. Zudem möchte die Artistin künftig wieder fest in Deutschland Fuß fassen: Seit knapp 15 Jahren ohne offiziellen Wohnsitz, plant sie, sich 2026 eine feste Bleibe in Hamburg aufzubauen. „Mir fehlt ein richtiges Zuhause, eine eigene Wohnung. Hamburg ist für mich die richtige Wahl, weil mein Bruder dort lebt und ich mich mit der Stadt schon immer verbunden gefühlt habe“, sagt sie.