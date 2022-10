Attenhofen/Altenstadt

29.09.2022

An Johann Konrad mussten 30 Jahre lang alle jungen Zimmerer erst einmal vorbei

Johann Konrad zeigt ein Grundmodell, an dem die angehenden Gesellinnen und Gesellen in der Prüfung bestimmte Aufgaben ausführen müssen.

Lokal Der Zimmermann aus Attenhofen bewertete Jahrzehnte die praktischen Prüfungen. Warum er oft selbst mitgezittert hat - und wieso ihm die Aufgabe dennoch Spaß machte.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Auf Handwerker wie den Zimmerer Johann Konrad, 59 Jahre, will kein Betrieb verzichten. Dennoch musste Richard Möst von der gleichnamigen Zimmerei in Altenstadt regelmäßig seinen Mitarbeiter beurlauben: nämlich immer dann, wenn in Immenstadt die praktischen Gesellenprüfungen abgehalten wurden. Der geschickte Zimmermann aus Attenhofen hat 32 Jahre Gesellenstücke bewertet und 22 Jahre als Vorsitzender der Arbeitnehmer dem Prüfungsausschuss angehört. Dabei hat er eine Menge erlebt - und sehr oft auch mitgezittert.

