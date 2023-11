Attenhofer Bürgerinitiative wird aufgelöst

Die Bürgerinitiative für ein besseres Verkehrskonzept war zuletzt nicht mehr aktiv. Der Rest des Vereinsvermögens kommt dem Kindergarten St. Laurentius zugute.

Etwa 20 Jahre lang hat sich die Attenhofer Bürgerinitiative für ein besseres Verkehrskonzept (BIV) für die schwächeren Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer in und um Weißenhorn eingesetzt. Doch bald gibt es den Verein nicht mehr - endgültig besiegelt wird das Ende, wenn die Bestätigung aus dem Amtsgericht Memmingen vorliegt.

Per Mitgliederbeschluss wurde bereits in der Jahreshauptversammlung 2022 die Auflösung der Bürgerinitiative beschlossen. Reinhold Reibl, ein Mitglied des Liquidationsvorstands, sagt auf Nachfrage unserer Redaktion, dass der überraschende Tod des früheren Vorsitzenden Wilhelm Pilger im Jahr 2021 einer der Gründe für das Aus der BIV sei: "Er war einfach der Kopf der Bürgerinitiative." Zum anderen habe man gemerkt, "dass die Mitglieder nicht mehr so mitziehen", sagt Reibl. Es seien keine Anregungen, Ideen und Vorschläge mehr gekommen.

900 Euro für die Verkehrserziehung der Kinder

Den Vorgaben entsprechend hat der Verein inzwischen sein restliches Geld ausgegeben. Um nach Bekanntmachung der Auflösung und einem gesetzlich vorgeschriebenen "Wartejahr“ die endgültige Auflösung über das Notariat Weißenhorn und über das Registergericht am Amtsgericht Memmingen rechtlich vorzunehmen, dufte nämlich keinerlei Vereinsvermögen mehr vorhanden sein. Der Liquidationsvorstand der Bürgerinitiative, der aus den gewählten Mitgliedern Michael Zimmermann und Reinhold Reibl besteht, hatte in enger Absprache mit den ehemaligen Beiratsmitgliedern beschlossen, das verbliebene Vereinsvermögen von 900 Euro zweckgebunden dem Kindergarten St. Laurentius in Attenhofen zu überlassen.

Dieser Betrag soll für die Verkehrserziehung der sogenannten schwächsten Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, also der Kinder, eingesetzt werden. Der Vorstand hat sich für diesen Kindergarten entschieden, weil es zum einen bereits seit Jahren gute Kontakte zur BIV gibt und die Bürgerinitiative vor ungefähr 20 Jahren auch in Attenhofen gegründet wurde.