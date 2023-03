Attenhofen

Ein Besuch bei Debafashion: Attenhofen hat jetzt eine Mode-Boutique

Unter dem Namen "Debafashion" bietet Desiree Bathray in ihrer Boutique in Attenhofen Mode für Damen auch in großen Größen an, außerdem Kleidungsstücke für Männer und Kinder.

Plus Desiree Bathrey verkauft in ihrem Geschäft in Attenhofen Kleidung und Accessoires. Dafür bildet sich die Mutter von drei Kindern in einem Fernstudium weiter.

Lange musste Desiree Bathray nach einer passenden Ladenfläche suchen. Im Weißenhorner Stadtteil Attenhofen hat sie schließlich geeignete Räume zu einem ordentlichen Preis gefunden. In einem ehemaligen Motorradladen an der Römerstraße hat die Vöhringerin ihre Boutique Debafashion eingerichtet. Momentan betreibt die gelernte Automobilkaufkrau das Geschäft im Nebenerwerb. Im April wird sie die Öffnungszeiten ausdehnen. Ihr Ziel ist es, den Handel mit Kleidung und Accessoires zu ihrer Haupttätigkeit zu machen.

