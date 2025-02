Polizei zieht E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr

Am Samstagnachmittag hat eine Streife der Polizeiinspektion Weißenhorn in Attenhofen den Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass für den E-Scooter die für die Teilnahme am Straßenverkehr notwendige Pflichtversicherung nicht bestand und der Fahrer des E-Scooters außerdem unter Alkoholeinfluss stand. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachtes eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. (AZ)

Attenhofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis