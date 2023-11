Attenhofen

Trauer um Klothilde Hönle: "Sie war eine große Persönlichkeit"

Großmutter Klothilde Hönle (links) mit Josephine, Karin und Anton Glogger-Hönle. 2021 feierte die Familie das 425-jährige Bestehen ihres Hofes in Attenhofen.

Plus Klothilde Hönle aus Attenhofen ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Für ihren Einsatz für die Dorfhelferinnen erhielt sie das Bundesverdienstkreuz.

Die Mitglieder des Bauernverbands und der Landfrauenchor hatten sich schon darauf gefreut, den 90. Geburtstag mit der Ehrenkreisbäuerin zu feiern. Im Februar 2024 wäre es so weit gewesen. Doch das Fest wird leider nicht mehr stattfinden. Am Sonntag, 26. November, ist Klothilde Hönle im Alter von 89 Jahren gestorben. Mit großem Engagement setzte sie sich für ihren Heimatort Attenhofen und für die landwirtschaftlichen Familienbetriebe im Kreis Neu-Ulm ein. Bis ins hohe Alter zeigte sie reges Interesse an den bäuerlichen Aktivitäten.

"Sie war stets eine Kämpferin für die Anliegen der Bauersfamilien", sagt Andreas Wöhrle aus Pfaffenhofen, der Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands. Als damaliger Vorsitzender der Jungbauernschaft lernte er die Attenhoferin vor nahezu 30 Jahren kennen. Ihren Einsatz für eine separate Altersvorsorge für die Bäuerinnen und ihre Tätigkeit als Vorsitzende der Dorfhelferinnen hebt er besonders hervor.

