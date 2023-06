Zwei Radfahrer stoßen in Attenhofen mit einem Mopedauto zusammen

Ein Mopedauto kommt beim Abbiegen in Attenhofen auf die Gegenspur. Das führt zu einem Unfall mit zwei Radfahrern. Diese müssen in der Klinik behandelt werden.

Zwei Fahrradfahrer sind am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Attenhofen verletzt worden. Den Unfallhergang schildert die Polizei so: Ein sogenanntes Mopedauto bog von der Lettenstraße nach rechts in die Buschhornstraße ab. Da der Fahrer des Microcars dabei mutmaßlich einen zu weiten Bogen machte, kam das Fahrzeug auf die Gegenspur und stieß dort mit zwei entgegenkommenden Radfahrern zusammen. Die beiden Radfahrer wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt und kamen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Zudem entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. (AZ)