40-jähriges Jubiläum des Illertisser Karate-Vereins

Am 29. Oktober 1984 wurde der Verein Karate Dojo Illertissen gegründet; zum damaligen Zeitpunkt noch unter dem Namen Polizei Karate Verein Illertissen von Beamten der Polizeiinspektion Illertissen. Zur Feier des 40-jährigen Bestehens des Vereins fand am 26. Oktober in der Turnhalle in Illertissen-Au ein Lehrgang mit dem italienischen Trainer Silvio Campari (siebter Dan) statt. Campari ist ein Meisterschüler des kürzlich verstorbenen Shirai Shihan und war einer der erfolgreichsten Karate-Athleten Italiens. Er ist mehrfacher Europameister und Weltmeister in Kumite, Enbu und Fukugo. Heute spielt er eine tragende Rolle in der italienischen Föderation für traditionelles Karate: Seit 2016 ist er Trainer der italienischen Kumite-Nationalmannschaft und oft zu Gast in Süddeutschland. Zum Jubiläum wurde er erstmalig als Referent eingeladen und war sofort von der angenehmen Atmosphäre im Verein begeistert. Im Anschluss an den erfolgreichen Lehrgang fand für die Vereinsmitglieder die Jubiläumsfeier statt. Hierbei wurden die teilweise noch immer aktiven Gründungs- und Ehrenmitglieder durch den Bayerischen Karate Bund (BKB) geehrt. Gründungsmitglied Wolfgang Erhardt wurde die Ehrennadel in Silber mit Gold verliehen, Ehrenmitglied und Trainer der ersten Stunde Dieter "Eisenfaust " Göhring erhielt die Ehrennadel in Silber. Auch die aktiven Trainer sowie die unzähligen freiwilligen Helfer des Vereins wurden in der Ansprache des zweiten Vorstands lobend erwähnt, da ohne die Ehrenamtlichen in einem Verein nichts funktioniert. Beim anschließenden geselligen Teil des Abends wurden viele lustige Anekdoten aus 40 Jahren Karate erzählt.

