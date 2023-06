Au

Das Mariele im Rathaus-Stüberl in Au schließt

Melanie Börsing sitzt im Biergarten ihres Rathaus-Stüberls in Au. Es wird Marieles letzter Sommer in dem Gastronomiebetrieb sein.

Plus Melanie Börsing ist Vollblutgastronomin. Sie ist "das Mariele" aus Au. Warum sie ihr Rathaus-Stüberl in dem Illertisser Stadtteil zum Ende des Jahres aufgibt.

"Der Laden war mein absoluter Traum", sagt Melanie Börsing, während sie durch ihr Gasthaus geht. "Und ist es auch immer noch", fügt sie hinzu. Umso schwerer ist es der Wirtin des "Mariele" gefallen, als sie vor drei Wochen den Entschluss fasste: Es geht nicht mehr weiter. Mitte Dezember wird sie sich aus dem Rathaus-Stüberl verabschieden, sie wird vorzeitig aus dem Pachtvertrag herausgehen.

Sie arbeite 120 Wochenstunden, erzählt Börsing im Gespräch mit unserer Redaktion. Bei Personalknappheit springt sie im Service ein, genauso in der Küche. Sie ist diejenige, die die Schankanlage reinigt, die Buchhaltung führt, Veranstaltungen plant. Irgendwo sei immer Notlage, sagt sie. Nachts kämpfe sie mit der Angst: "Was ist, wenn jemand ausfällt?" Die ganze Last liege auf ihren Schultern. Psychisch sei sie im Moment am absoluten Limit.

