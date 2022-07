Einkaufen im Illertisser Ortsteil: Au bekommt einen Tante-M-Laden

Lokal Nach dem Aus des Nahversorgers bekommt der Stadtteil nun Ersatz: fast ohne Personal, dafür aber mit besonders langen Öffnungszeiten. So soll das funktionieren.

Acht Bürgerinnen und Bürger aus Au haben ihr gemeinsames Ziel nun fast erreicht: Die Gruppe um die Stadträte Peter Grashei ( CSU) und Andreas Fleischer ( SPD) hatte sich dafür starkgemacht, dass Illertissens Stadtteil Au wieder einen Nahversorger bekommt. Den wird das Unternehmen Tante M jetzt dort einrichten - mit einem ungewöhnlichen Konzept.