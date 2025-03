Generalversammlung des Musikvereins Au/Iller

Mit musikalischem Schwung wurde die diesjährige Generalversammlung eröffnet: Drei stimmungsvolle Musikstücke sorgten für den perfekten Auftakt. Der Erste Vorstand begrüßte die anwesenden Mitglieder und Gäste und leitete direkt in einen Abend voller Rückblicke, Ehrungen und Entscheidungen über die Zukunft des Vereins.

Ein besonderer Moment war die Ehrung langjähriger Mitglieder, die dem Verein seit zehn bis unglaublichen 70 Jahren treu geblieben sind. Diese beeindruckende Verbundenheit zeigt, dass der Verein für viele nicht nur ein Hobby, sondern eine echte Herzensangelegenheit ist.

Ein zentraler Punkt des Abends war die Neuwahl des Ausschusses und der Vorstandschaft. Hier trafen altbewährte Gesichter auf frischen Wind – eine spannende Mischung aus Erfahrung und neuen Ideen, die dem Verein eine vielversprechende Zukunft sichert. Besonders erfreulich war der Bericht zur Jugendarbeit. Der Nachwuchs zeigt sich motiviert, und es wurde betont, wie wichtig es ist, junge Talente zu fördern und ihnen den Spaß an der Musik näherzubringen.

Die musikalische Entwicklung des Vereins im vergangenen Jahr wurde ebenfalls positiv hervorgehoben, und mit einem optimistischen Ausblick auf die kommenden Monate wurde klar: Es stehen spannende Projekte und Auftritte bevor. Darunter erstmalig s'Fäschd am 12. April und das Jubiläumsfest 2026 zum 125. Geburtstag des Vereins. Am Ende der Versammlung herrschte eine durchweg positive Stimmung – geprägt von Motivation und Vorfreude auf das, was vor dem Verein liegt. Mit diesem Elan kann das neue Vereinsjahr kommen.

