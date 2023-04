Krötenwanderung: Hurra, Corona ist wieder da!

Familie Singer in Au bekommt jedes Jahr tierischen Besuch: Kröte Corona schaut auf ihrer Wanderung im Gewächshaus vorbei.

Schon zum dritten Mal besucht Kröte Corona die Familie Singer in ihrem Garten. Vor drei Jahren wunderte sich diese noch, was da in ihrem Gewächshaus sitzt. Grünbraun, mit breitem Maul und hüpfend – eine Kröte fand den Weg in ihren Garten. Das Gewächshaus in Au liegt für das Tier scheinbar auf dem Weg zu seinem Laichgewässer. Zwischen allerlei Gewächs erholte sich die Kröte für ein paar Tage von ihrer anstrengenden Wanderung. Da kam Familie Singer auf die Idee, ihrem Gast einen Namen zu geben: Corona.

Wie kommt dieser außergewöhnliche Name zustande? Zuerst habe die Familie einen anderen im Kopf gehabt, der aber schon vergeben war. Daraufhin musste Lilo Singer nicht lange überlegen: "Corona war damals in aller Munde. So haben wir Corona auch etwas Positives gegen können." Ob es sich in allen drei Jahre wirklich um dieselbe Kröte gehandelt hat, da ist sich die Familie nicht sicher. Es könnte aber durchaus sein – denn Kröten besitzen eine Art Kompass im Kopf, der ihnen den Weg zu ihrem Heimattümpel weist. Mit ihrem besonderen Organ im Gehirn können sie sich an den Himmelsrichtungen orientieren. Zusätzlich merken sich die Amphibien bestimmte Wege und Waldränder.

In diesem Jahr sorgte Corona wieder für eine Überraschung. Sie begrüßte Monika Singer auf der Terrasse sitzend, als diese abends nach Hause kam. Dazu muss die Kröte entweder die Terrassenstufen oder einen Pflanzenring hochgehüpft sein. Corona ist nicht der einzige tierische Besucher im naturbelassenen Garten der Familie. Auch Kasimir und Kaja, zwei zutrauliche Krähen, fliegen öfter bei Lilo Singer vorbei: "Die beiden lassen sich sogar durch Schnalzen anlocken. Was nicht alles mit ein bisschen Futter möglich ist."