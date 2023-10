Mann entwendet in Au Altmetall aus Container

Ein Zeuge beobachtete einen Mann bei einem Diebstahl in Au. Dieser nahm Altmetall aus dem Container eines Vereins.

Weil ein Mann Altmetall aus einem Container gefischt hat, ist er wegen Diebstahls dran. Laut Polizei befindet sich in der Betlinshauser Straße in Au im Bereich des Sportplatzes ein Altmetallcontainer eines ortsansässigen Vereins. Ein Zeuge konnte am Dienstagmittag einen zunächst unbekannten Mann beobachten, der Gegenstände aus dem Container nahm und in sein Fahrzeug lud. Der Zeuge notierte sich das amtliche Kennzeichen und verständigte die Polizei.

So konnten die Beamten schnell einen 40-Jährigen ermitteln, der den Diebstahl einräumte. Ihm sei nicht bewusst gewesen, dass sein Handeln einen Diebstahl darstellt. Gegen den Tatverdächtigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein und stellten das Altmetall sicher. (AZ)