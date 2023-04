Polizeikontrolle in Au: Mann sitzt bekifft am Steuer seines Wagens

Joints in der Mittelkonsole, kein Führerschein und gestohlene Kennzeichen: Polizisten haben mehrere Gründe, einem Mann in Au den Autoschlüssel abzunehmen.

Gleich mehrere Anzeigen erwarten einen Autofahrer, der am Sonntag kurz vor Mitternacht von der Polizei in Illertissen kontrolliert wurde. Gegen 23.45 Uhr überprüften Beamten den 34-Jährigen und sein Fahrzeug in der Brandenburger Straße im Stadtteil Au. Dabei stellten sie drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Mann fest. Der Fahrer gab an, kurz zuvor einen Joint geraucht zu haben. In der Mittelkonsole befanden sich drei weitere Joints. Diese wurden sichergestellt.

Bei der Polizei Illertissen wurde dem Mann Blut abgenommen

Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besaß. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren außerdem gestohlen. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sicher. Auf der Dienststelle wurde dem Mann Blut abgenommen. Er muss sich nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, einem Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz sowie nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. (AZ)