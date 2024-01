Umzugsstrecke, Party-Hotspots und Co: Alle Infos zum Faschingsumzug in Au

Mehr als 80 Gruppen und Musikkapellen werden am Sonntag zum Faschingsumzug im Illertisser Stadtteil Au erwartet. Ein Überblick über die wichtigsten Infos.

Ein Höhepunkt der Faschingssaison im Illertal findet am Wochenende statt: der Umzug des Carneval Club Au (CCA) am Sonntag, 28. Januar. Ab 14 Uhr ziehen rund 80 Fußgruppen und Musikkapellen aus der Region und dem Allgäu durch die Straßen. Hästräger, Prinzengarden, aber auch originelle Faschingswagen bilden den Umzug.

Zu den Teilnehmern gehören zum Beispiel die Illerhexen Kellmünz, die Griasmolle Ranzenburg , die Faschingsfreunde Klosterbeuren, die Bläach Gugga Fätzzer Altenstadt - und selbstverständlich die Aumer Kröpf und das Auer Präsidentenpaar Selina Renz und Manuel Hess vom CCA, die ihr Heimspiel genießen werden. Wer sie begrüßen will, ruft am Sonntag laut: "Arewie - Arewa!"

Die Umzugsstrecke beim Faschungszumzug in Au

Die Aufstellung zum Umzug erfolgt in der Straße Zum Spielplatz für die Festwagen und in der Heinrich-Mack-Straße und im Fasanenweg für die Fußgruppen.

Der Umzug beginnt dann in der Heinrich-Mack-Straße. Weiter geht es für die Narren über die Dorfstraße, die Straße Am Pfarrzentrum, die Josef-Ost-Straße, die Lange Straße, die Bürststraße, den Fasanenweg und die Josef-Forster-Straße, bis zu Zelt und Halle. Wer den Umzug sehen möchte, bezahlt drei Euro Eintrittspreis. Die "Bändelausgabe" für Zünfte erfolgt in der Heinrich-Mack-Straße 25a.

Entlang der Umzugstrecke kümmern sich verschiedene Vereine um die Bewirtung. Imbiss- und Getränkestände gibt es in der Heinrich-Mack-Straße, am Rathaus und an der Stadl-Bar. Bei der Kirche können sich die Gäste in gemütlicher Atmosphäre mit Kaffee und Kuchen stärken. Weitere Hotspots sind Halle, Zelt, Bergsteiger- und Stadl-Bar.

Wegen der Landratswahl, die ebenfalls am Sonntag stattfindet, mussten die Veranstalter etwas umorganisieren. Der CCA bedankt sich auf seiner Website bei der Freiwilligen Feuerwehr Au, die das Feuerwehrhaus zum Wahllokal umfunktioniert, damit der Umzug in gewohnter Weise durchgeführt werden kann. "Einziger Wehrmutstropfen daran ist, dass es keinen Ausschank und Verpflegung im Feuerwehrhaus für die Umzugsteilnehmer oder -besucher gibt", teilt der CCA mit. Näheres unter www.carneval-club-au.de.