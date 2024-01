Eschen müssen im Auwald gefällt werden – Waldwege sind teilweise gesperrt

Im Auwald werden in den kommenden zwei Wochen Eschen gefällt. Welche Bereiche betroffen sind und warum die Fällungen nötig sind.

Der Forstbetrieb Weißenhorn von den Bayerischen Staatsforsten fällt in den kommenden Tagen an zwei Schwerpunkten im Auwald Bäume. Betroffen sind die Bereiche um das Klärwerk bei Au und beim Wasserwerk Vöhringen. Die Fällungen sind aufgrund der stark erkrankten Eschen und deren eingeschränkter Standfestigkeit notwendig, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Eschen, die im Auwald gefällt werden müssen, sind an Pilzen erkrankt

Die Bäume könnten wegen der Pilzerkrankung unkontrolliert umfallen und stellen daher eine Gefährdung dar. Die Arbeiten dienen der Verkehrssicherheit sowie dem Schutz von Gebäuden und der Infrastruktur. Die maschinelle Holzernte wird mit einem Harvester durchgeführt, dieser kann mithilfe seines Auslegers und des Aggregates die Bäume kontrolliert fällen. Bei starker Baumneigung wird eine Seilwinde zur Unterstützung eingesetzt.

Das Eschentriebsterben 1 / 4 Zurück Vorwärts Auslöser Der Pilz „Hymenoscyphus fraxineus“ mit seiner Nebenfruchtform „Chalara fraxinea“ beeinträchtigt massiv die Entwicklung der in Europa verbreiteten Gemeinen Esche.

Herkunft Ursprünglich stammt der Pilz wohl aus Japan, in Bayern wurde die durch ihn ausgelöste Krankheit erstmals im Herbst 2008 beobachtet. Inzwischen kommt das Eschentriebsterben in ganz Europa vor.

Symptome Zunächst verfärben sich die Blätter eines erkrankten Baums ungleichmäßig, worauf Rinde und Holz an den Trieben absterben. Dies setzt sich im späteren Verlauf in weiteren Teilen der Esche fort. Bei älteren Bäumen kann es mehrere Jahre dauern, bis er vollständig abgestorben ist.

Bekämpfung Eine direkte Bekämpfung des Eschentriebsterbens, etwa durch Fungizide, ist nicht möglich, da der Pilz weit verbreitet ist und sich der Infektionszeitraum über Monate hinzieht. (cgal)

Während der Arbeiten im Auwald sind bestimmte Bereiche gesperrt

Da der Illerauwald der Staatsforsten als Naturwald ausgewiesen wurde, verbleibt das geerntete Holz als Totholz im Wald. Die Einsatzleiter weisen darauf hin, dass Zufahrtswege, Parkplätze und Forstwege zeitweise gesperrt werden müssen. Es besteht kurzzeitig ein Betretungsverbot wegen den gefährlichen Fällungen, die Waldbesucher müssen entsprechend ausweichen. Die Mitarbeiter der Staatsforsten bitten um Verständnis für die Maßnahmen und um die Einhaltung der Absperrungen. Die Sicherungsarbeiten werden voraussichtlich bis zum 2. Februar beendet sein. (AZ)

