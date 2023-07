Vorfahrt in Au missachtet: 15.000 Euro Schaden

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Au wird eine Beifahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden ist dagegen groß.

Bei einem Unfall im Illertisser Stadtteil Au ist am Donnerstagvormittag großer Schaden entstanden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 52-Jähriger mit seinem Hyundai im Fasanenweg gefahren. An der Kreuzung zur Josef-Forster-Straße missachtete er demnach die Vorfahrt eines 20-Jährigen, der in einem Skoda Fabia unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Im Rahmen des Unfalles wurde die Beifahrerin des Unfallverursachers leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. (AZ)