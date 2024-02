Winter ade! Funkenfeuer lodern in der Region

In Au versammeln sich etliche Kinder und Erwachsene zum Funkenfeuer, um Brauchtum zu pflegen und die kalte Jahreszeit mit Flammen zu vertreiben.

Ein geradezu romantisches Bild war in Au am Samstagabend um kurz nach 18 Uhr geboten, als sich eine große Anzahl von Kindern mit ihren Eltern auf den gut 800 Meter langen Weg vom Vorplatz der Grundschule über die Dorfstraße hinaus zur "Stockäcker"-Flur machten. Jedes Kind trug mit sichtlichem Stolz eine brennende Fackel. Dazu erklangen schwungvolle Märsche vom Musikverein Au unter Leitung von Werner Ohmayer. Gut 100 Meter lang war der Zug, als er schließlich auf dem Platz rund um das hoch aufgeschichtete Funkenfeuer eintraf.

Die Kinder konnten es kaum erwarten, bis die Feuerwehrleute, die alles perfekt vorbereitet hatten, das Zeichen gaben, mit den Fackeln das Feuer zu entzünden. Strohballen, ausgediente Holzpaletten, vor allem auch eine große Anzahl ehemaliger und damit vollständig ausgetrockneter Christbäume waren in ansehnlicher Menge gestapelt. So loderten bald mehrere Meter hohe Flammen in den Nachthimmel.

Den ersten Sonntag in der Fastenzeit nennt man auch "Funkensonntag"

Wie in vielen anderen Gemeinden erhielt damit der Vorabend des ersten Fastensonntags sein besonderes Flair, weshalb vielfach ja auch vom "Funkensonntag" gesprochen wird. Der Platz beim städtischen Wertstoffhof war groß genug, um der inzwischen äußerst zahlreich gewordenen Zuschauermenge auch Rückzugsmöglichkeiten zu gewähren. Denn die sich inzwischen entwickelnde große Hitze des Feuers sorgte schnell dafür, dass sich auch die letzten Mutigen, die erst nach dem allgemeinen Anzünden ihre Fackeln in das inzwischen hell leuchtende Flammenmeer warfen, einige Meter weit zurückzogen.

Auf der Nordseite des Feuerplatzes erklangen den ganzen Abend hindurch Unterhaltungsmelodien, wobei Werner Ohmayer und seine Kapelle ihre Vielseitigkeit vom traditionellen Polka-Walzer-Marsch-Repertoire bis hin zu mitreißenden südamerikanischen Rhythmen unter Beweis stellten. Die Auer Feuerwehr hatte mehrere Stände mit Speisen und Getränken vorbereitet, die bald dicht umlagert waren, nachdem man das Traditionsfeuer lange genug bewundert hatte.

So wurde das Funkenfeuer wie jedes Jahr auch ein angenehmer Treffpunkt für unterhaltsame Gespräche mit Freunden und Bekannten, die sich noch bis in den Abend hinzogen. Besonders angenehm fiel auf, dass das Wetter mitspielte, denn der Regen, der am Vormittag noch zu Befürchtungen Anlass gegeben hatte, dass der Holzstoß bis zum Anzünden am Abend durchnässt sein könnte, hatte mittags aufgehört. So werden die Funkenfeuer in diesem Jahres nicht nur in Au, sondern auch in der gesamten Umgebung als Treffpunkt der Traditionspflege in Erinnerung bleiben.