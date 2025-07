Grillen auf dem Marktplatz für Renovierung des Kirchturms

Bei sonnigem Wetter führte der Ortsverband der CSU Illertissen auf dem Marktplatz ein Grillfest durch. Grillwürste und kalte Getränke wurden kostenlos an die Bürger ausgegeben. Bei dieser Gelegenheit konnten Anliegen an die Mandatsträger aus Stadtrat, Kreisrat, Landtag und Bundestag vorgetragen werden. Hierzu standen auch der Bundestagsabgeordnete Alexander Engelhard und der Landtagsabgeordnete Thorsten Freudenberger zur Verfügung. Für die Ausgabe der kostenlosen Getränke beziehungsweise Grillwürste konnte von den Besuchern gespendet werden. Die eingenommenen Spenden in Höhe von 350 Euro wurden an das Pfarramt Illertissen überwiesen.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!