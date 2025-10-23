Saisonabschluss im Inline Alpin

Icon vergrößern Nachwuchsläufer des SCV. Foto: SC Vöhringen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Nachwuchsläufer des SCV. Foto: SC Vöhringen

Bei den bayerischen Meisterschaften in Bad Kötzting konnten die SCV-Läufer zahlreiche Titel einheimsen. Im Slalom wurden Jannis Knirsch (U14), Tim Prestele (U16), Nikola Yousefian und Noah Teuber (Jugend) wie auch Sinah Rogel (Damen) bayerische Meister. Jennifer Maier (U10), Fabian Nothers (U14), Henry Lanz (Jugend) und Vanessa Rogel (Damen) wurden Vizemeister. Den Erfolg mit einer Bronzemedaille komplettierten Johannes Nothers (U8) und Jonas Neff (Jugend). Auch im Riesenslalom dominierte der SCV und hat nun vier bayerische Meister in seinen Reihen: Jannis Knirsch (U14), Tim Prestele (U16), Henry Lanz (Jugend) und Sinah Rogel bei den Damen. Johannes Nothers (U8), Fabian Nothers (U14), Nikola Yousefian und Jonas Neff (beide Jugend) sowie Vanessa Rogel (Damen) konnten eine Silbermedaille erfahren. Jennifer Maier (U10) und Noah Teuber in der Jugend schafften es als Dritte auch noch auf das Siegerpodest.

Tim Prestele wird Deutscher Meister im Slalom und Riesenslalom.

Bei sehr kühlen Temperaturen wurden in Tuttlingen die deutschen Meisterschaften ausgetragen. In der Schülerklasse wurde Tim Prestele sowohl im Slalom als auch im Riesenslalom zweifacher deutscher Meister, sein Teamkollege Jannis Knirsch stand dem kaum nach und wurde jeweils Vizemeister. Nikola Yousefian konnte bei den Juniorinnen den Doppeltitel (im Slalom und Riesenslalom) einer deutschen Meisterin erzielen, während Laura Neff im Slalom die Bronzemedaille gewann und im Riesenslalom Vierte wurde. Ihre männlichen Kollegen waren nicht ganz so erfolgreich, im Slalom wurde Henry Lanz Dritter und Jonas Neff Vierter, im Riesenslalom belegte Noah Teuber den vierten und Jonas Neff den fünften Platz. Sinah Rogel bei den Damen konnte die Silbermedaille im Slalom und Bronze im Riesenslalom erzielen.

Rang zwei für das SCV-Team in der BaWü-Cup-Rennserie.

In der BaWü-Cup Rennserie (insgesamt sechs Rennen) belegte der SCV in der Vereinswertung den zweiten Platz. In den personenbezogenen Wertungen konnten Johannes Nothers, Elias Prestele, Jannis Knirsch, Nikola Yousefian und Sinah Rogel in ihren jeweiligen Altersklassen den Siegerpokal der Rennserie entgegennehmen.

